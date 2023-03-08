У Міжнародний жіночий день лідер Чечні став особливо чутливим й заявив, що його вкрадений кінь може потрапити в "погані руки".

Лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Захід у крадіжці свого елітного скакуна Зазу, який в ніч з 3 на 4 березня зник зі свого стійла в Чехії. Як відомо, кінь Кадирова коштував щонайменше 17 тисяч євро, однак сам Кадиров уточнив, що вартість жеребця набагато вища.

Через зникнення породистого коня Кадиров "розплакався" 8 березня у своєму Telegram. Він заявив про мерзенні дії Заходу, який ввів санкції проти його Зазу ще у 2014 році.

"Ще в 2014 році мій Зазу став першою жертвою санкцій, націлених проти мене, моєї сім'ї і команди. Чистокровний скакун взяв на себе цей перший мерзенний удар з боку демократичного Заходу. Подумати тільки, внести в санкційний список коня... ",- пригадав Кадиров.

Також він поскаржився на місцевих "охоронців порядку", які не встежили за твариною у стійлі: "Де охорона? Де доблесна поліція з демократично ефективними та просунутими методами розшуку?",- обурився Кадиров.

Лідер Чечні додав, що його Зазу коштує набагато більше ніж 18 тисяч євро, як раніше у своїх повідомленнях оголосили ЗМІ. Кадиров припустив, що хтось просто вирішив "нагріти руки" на його горі й резюмував, що не вірить у випадковості:

"Загалом, не вірю я у випадковості. Конокради якісь унікальні: дурні, щоб красти санкційного коня, і хитрі, щоб їх не знайшла поліція. Не вірю. Прикро, що страждає красива і благородна тварина. Переживаю, що Зазу може потрапити в погані руки", - написав він.

У Чехії зник Елітний жеребець Кадирова

Нагадаємо, що 7 березня правоохоронні органи Чехії випустили офіційний прес-реліз про зникнення елітного 16-річного жеребця Кадирова в чеському селі Крабчице. Повідомлялося, що кінь зник зі стійла в ніч на 4 березня. Поліція оцінила жеребця Кадирова в 17 тисяч євро і заявила, що його відмінною рисою є мітка у вигляді білої зірки на лобі, а також біла мітка на правій задній нозі нижче гомілковостопного суглоба.

Тоді місцеві ЗМІ писали, що Кадиров купив собі коня Зазу навесні 2012 року. Жеребець є елітним скакуном німецької стайні WH Sport International. Повідомлялося, що непарнокопитним другом Кадиров обзавівся в азартних цілях - кінь повинен був представляти його інтереси на найдорожчих скачках світу. Зокрема, кінь взяв участь у чемпіонаті світу в Дубаї, де фінішував на п'ятому місці. Однак потім проти Кадирова і його майна ввели санкції.

Відзначимо, що на тлі новин про зникнення коня в ЗМІ стали з'являтися повідомлення про серйозну хворобу Кадирова.

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