Зазначається, що підставою для переслідування Березікова імовірно стало те, що активіст розклеював у місті листівки українського проекту "Хочу жити",

Російський активіст Анатолій Березіков помер у спецприймальнику в Ростові-на-Дону. Його адвокат Ірина Гак вважає, що 40-річного чоловіка могли вбити в процесі тортур.

Як розповіла адвокат "ОВД-Інфо", напередодні вона фіксувала у Березікова сліди від застосування електрошокера. Активіст говорив, що його погрожували вбити. Коли в середу, 14 червня, Гак приїхала в спецприймальник, їй заявили, що Березікова всередині немає, а у дворі вона стала свідком того, як в машину швидкої допомоги заносили його тіло.

"За її словами, 10 травня у чоловіка вдома проходив огляд, який фактично був обшуком, але без будь-яких документів. Тоді він повідомляв, що йому зламали ребра. Після цього суд заарештував Березікова за статтею про непокору поліції (ч.1 ст. 19.3 КпАП) на 10 діб. 21 травня Березікову не дали вийти зі спецприймальника, а знову відправили під адміністративний арешт за статтею про дрібне хуліганство (ч.2 ст. 20.1 КпАП). Чоловік розповідав адвокату, що перед судом співробітники відділу поліції № 4 вивезли його за місто, де катували електрошоком і вимагали відмовитися від адвоката. 31 травня Березікова втретє відправили до спецприймальника – на 15 діб за статтею про дрібне хуліганство (ч.1 ст. 20.1 КпАП)", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що підставою для переслідування Березікова імовірно стало те, що активіст розклеював у місті листівки українського проекту "Хочу жити", на лінії якого можуть звертатися представники окупаційних військ, які бажають здатися в полон.

"Гак підкреслила, що на всіх побаченнях її підзахисний розповідав про тиск, насильство і погрози з боку правоохоронців, в тому числі йому погрожували відправкою на війну. Всі клопотання адвоката і скарги Березікова були відхилені Федеральною суддею Ленінського районного суду Ростова-на-Дону Євангелевської", – пише "ОВД-Інфо"

Зазначається, що за даними "першого відділу", проти Березікова хотіли порушити справу за статтею про державну зраду.

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Держдума РФ вирішила заборонити росіянам змінювати стать – фізіологічно і в документах. Відповідний законопроект російські депутати прийняли в першому читанні. При цьому міняти стать заборонять як хірургічно, так і шляхом гормональної терапії.

Нещодавно також стало відомо, що після вторгнення РФ в Україну з Росії почали масово тікати багатії. Так, за час повномасштабної війни з країни-агресора втекли 8,5 тисяч мільйонерів.

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