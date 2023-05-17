Активіста затримали та відправили до СІЗО у листопаді 2022 року.

У Росії до 7 років колонії засудили активіста руху "Солідарність" Михайла Крігера. Його звинувачують у "виправданні тероризму" та закликах стратити президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє "Медіазона", відповідний вирок виніс 2-й Західний окружний військовий суд у Москві. Крігера звинуватили у виправданні тероризму та розпаленні ненависті із загрозою застосування насильства. Обвинувачення просило засудити активіста до 9 років колонії.

За версією обвинувачення, засуджений актвіст зазіхав на життя працівників ФСБ і закликав стратити Путіна через повішення. Справу порушили, спираючись на пости та коментарі активіста у соцмережах. Його затримали та відправили до СІЗО у листопаді 2022 року.

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"Ні від кого не приховую свою люту ненависть до режиму, чекістів, які його встановили, і особисто до Путіна В.В. І повірте мені, коли і якщо я доживу до повішення цієї ГБшної гниди, то щосили боротимуся за право брати участь у цьому духопідйомному заході", – написав Крігер у коментарі під постом про Михайла Жлобицького, що влаштував вибух в управлінні ФСБ в Архангельску, та Євгена Манюрова, який атакував будівлю ФСБ на Луб'янці.

В останньому слові в суді Крігер заявив, що справді хоче побачити "путінське повішення". Активість також зауважив, що його дописи в соцмережах були лише приводом для переслідування, а судять його насправді через "антивоєнну, а тепер і відверто проукраїнську позицію", яку чоловік і не приховує.

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