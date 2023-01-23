Біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая (Новгородська область) встановили комплекс протиповітряної оборони.
Як повідомляє російське видання "Агентство", комплекс ППО "Панцир-С1" був розміщений тут кілька тижнів тому.
Місцеві жителі в коментарі журналістам повідомили, що комплекс знаходиться на бойовому чергуванні – щонайменше троє військовослужбовців постійно знаходяться поруч, антена радіолокаційної системи (РЛС) обертається.
Примітно, що об'єктів критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств або військових баз тут немає, тільки резиденція Путіна.
"Панцир-С1" на російських об'єктах - навіщо Росія розставляє ППО
Напередодні на адміністративну будівлю в Тетеринському провулку і на будівлю Міноборони на Фрунзенській набережній в Москві встановили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Тепер ЗРК "Панцир-С1" перекривають центральну зону Москви, створюючи трикутник, всередині якого знаходиться Кремль.
Також ППО помітили поруч з селищем Заріччя, яке за 10 кілометрів від резиденції Путіна.
Спікер Повітряних сил України Юрій Гнат зазначав, що росіяни "чогось очікують", якщо вирішили розмістити ці комплекси на дахах. А експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що розміщення Кремлем установок ППО в житлових районах російських міст є частиною інформаційної війни. Вкрай малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву.