Місцеві жителі вважають, що там займаються установкою ППО.

У підмосковному Красногорську на даху однієї з багатоповерхівок почали будувати "секретний об'єкт". Про це пише російське видання MSK1.RU з посиланням на мешканців будинку.

23-поверховий будинок знаходиться на березі Москви-ріки, в кілометрі від нього - адміністрація губернатора Московської області, поруч знаходиться гірськолижний комплекс "Сніжком", а через річку - елітне котеджне селище Береста, в якому живе співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну.

Кілька тижнів тому місцеві жителі помітили, що по стінах квартир пішли тріщини. Коли вони спробували піднятися на дах, їм перегородив дорогу невідомий чоловік.

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За даними видання, на технічний поверх провели додаткові комунікації та облаштували там кімнату. На даху побудували оглядові будки із захистом від вітру і вогнегасниками. Конструкції встановили на металеві балки, під якими знаходяться електроди і настили з деревинно-полімерного композиту. Самі будки обгороджені профнастилом, а зверху - оргскло.

Мешканці будинку викликали поліцію, разом з нею приїхав начальник управління з розвитку територій Павшинської заплави Володимир Леонов. Він сказав їм "не афішувати" будівництво: "Ви тільки тихіше, тільки тихіше".

В адміністрації спочатку заявляли, що здали дах для телекомунікаційного обладнання. Потім, що там "проводяться заходи щодо попередження виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій".

"Ми ж розуміємо, в який час ми живемо. Це робиться з метою безпеки. Я розумію, ви представник ЗМІ. Але наскільки ми можемо озвучувати в інтересах нашої державної організації... Ми повинні розуміти і думати про інтереси нашої країни", - сказали журналістам у прес-службі міської адміністрації.

За словами місцевої мешканки, один з будівельників сказав їй, що подібні об'єкти зведуть на всіх висотних будинках. Інша каже, що дах "окупували мігранти", а силовиків вони не бачили. Частина жителів вважає, що на дах встановлюють систему ППО, інші - бояться "випромінювання". Зазначається, що поліцейські перестали приїжджати на їхні виклики.

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