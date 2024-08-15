Населення Глушківського району становило близько 20 тис. осіб.

Через дві години після рішення евакуювати селище Глушково влада Курської області вирішила примусово евакуювати і весь район, центром якого є це селище.

"Регіональним оперштабом ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушківського району [...] Шановні земляки, прошу вас із розумінням поставитися до ситуації та дотримуватися рекомендацій силовиків і місцевої влади", - ідеться в заяві в соцмережах т.в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова.

Населення Глушковського району становило близько 20 тис. осіб.

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Глушківський район під час операції ЗСУ опинився затиснутий із трьох боків: із заходу і півдня - український кордон, зі сходу - наближаються частини ЗСУ.

Ситуація в Курській області

ЗСУ просунулися в Курській області РФ і мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі Україна ламає стереотип про те, що територія РФ неформально недоторканна і "ніхто не руйнуватиме логістику та інфраструктуру війни на території РФ". Він зазначив, що насправді це не так і, що є тільки два шляхи закінчення війни і повернення РФ до розуміння, що таке правила війни.

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