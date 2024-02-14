За його словами, поки перспектива переговорів "не проглядається".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного завершення війни проти України. Втім, це можливо тільки на підставі того, що вона вже встигла окупувати.

Як повідомляє пропагандистське РИА Новости, про це Лавров заявив під час виступу у Держдумі в середу, 14 лютого.

"Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації", - заявив Лавров.

Очільник російського МЗС зазначив, що оскільки "західні країни" не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися "на землі", то варіантів домовитися "поки що не проглядається".

Лавров переконує, що нібито "Вашингтон і його союзники не полишають мрій про нанесення нам стратегічної поразки". За його версією, російська армія нібито "успішно діє" на "українському театрі воєнних дій", а "на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну".

Переговори України і Росії: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня представник Китаю в ООН заявив, що Росія і Україна повинні "активізувати свою взаємодію", щоб мирні переговори поновилися найближчим часом. Він сказав, що Китай "завжди виступає за мир і діалог" і "глибоко стурбований" ситуацією в Україні.

Однак в Офісі президента України неодноразово казали, що Україна може почати переговори з Російською Федерацією, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки. Результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції.

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