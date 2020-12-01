Чоловік російської моделі Лілії Судакової Сергій Попов неодноразово її бив і погрожував у день злочину.
Про це повідомляє «Фонтанка».
За даними видання, Лілія приїхала в Санкт-Петербург надовго, щоб крім кар'єри моделі розвиватися як художник. Конфлікти в родині були не рідкістю і виникали нібито через невірність і агресивну поведінку 28-річного чоловіка Лілії Сергія, вона неодноразово скаржилася на побої. За її версією, в день злочину Сергій їй погрожував, і вона взялася за ніж для самооборони.
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Слідчі мають намір клопотати про арешт Лілії Судакової. Їй пред'явлено звинувачення в умисному заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило з необережності смерть потерпілого.
Модель Лілія Судакова зарізала чоловіка: що відомо
- Пара зняла на вихідні квартиру. Чоловік моделі Сергій Попов привів туди дівчину і став з нею фліртувати в присутності дружини. Лілія приревнувала чоловіка і пішла на кухню, щоб заспокоїтися. До неї прийшов Сергій і став бити, але дівчина відповіла йому ударом ножем у серце. Лілія викликала швидку, але врятувати Сергія не вдалося.
- Лілія Судакова відома зйомками в Vogue та інших глянцевих виданнях.
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