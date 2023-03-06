Жінка також показала жахливі умови життя в своєму будинку.

Мати мобілізованого з Володимирської області Росії записала звернення до кремлівського диктатора Володимира Путіна. Вона поскаржилася, що за сина перестали приходити виплати. Поки гроші надходили, жінка була "трошки спокійна". А тепер мати не може зв'язатися з сином.

"Мій син — мобілізований. Я його шукаю п'ять місяців. Куди я не зверталася: у володимирський обласний [військкомат], до [губернатора Олександра] Авдєєва, в Міністерство оборони, в слідчий комітет. Я всюди ходжу, не можу знайти свою дитину. Я ще була трішки спокійна, тому що листопад, грудень виплати у нас були, значить — мій син в строю. Я була спокійна, хоча зв'язку з ним не було. Але я стала турбуватися в січні місяці. Мені виплати не прийшли", — заявила жінка в ролику, опублікованому в Telegram-каналі Володимира Золкіна.

За її словами, син числиться в списку безвісти зниклих. Однак у Міноборони "здивовані", що мати не отримує виплат. Як заявила жінка, вона не працює п'ять місяців, тому що шукає окупанта. А всі заощадження нібито витратила на юристів і поїздки.

Відео дня

В окремому відео показані умови, в яких живе жінка. Кадри ролика, судячи з усього, демонструють під'їзд з обдертими стінами, заліпленими дірками і різноманітним мотлохом.

Курйози з російськими мобілізованими: остання інформація

Іркутські мобілізовані з 1439-го полку після прибуття на фронт дізналися, що їх планують відправити на штурм замість служби на блокпостах. Призовники почали записувати звернення з проханнями про переміщення в тил.

Пізніше в Мережі з'явилося відео, де дружини і сестри мобілізованих закликали "врятувати, кого ще можна". За словами жінок, іркутських окупантів відправили в атаку, і вони потрапили в оточення.

У Курській області один із призовників розстріляв свого товариша по службі. Останній раніше був відомий, як реп-виконавець під псевдонімом Kent Konga.

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