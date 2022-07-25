Росіянці довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг-таки піти добровольцем воювати з Україною.

Мати 41-річного окупанта Фаніса Заріфулліна з Татарстану розповіла, що її син відправився на війну в Україну через гроші. Напередодні його звільнили з роботи за пияцтво.

Про це йдеться в матеріалі Настоящее время.

За словами Фаріди, Фаніс брав участь у Чеченській війні, хотів, як і його знайомі, заробляти найманцем у Сирії, але поїхав в Україну.

Їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг-таки піти добровольцем воювати з Україною.

"Грошей у нього тоді взагалі не було, ось і згадав про матір. Коли він уперше йшов добровольцем, весь одяг, весь прожиток купили ми самі. Наша з чоловіком пенсія вся пішла на ці витрати. Довелося купити аж до змінного одягу, мила, приладдя для гоління, консервів... Обіцяв, що розплатиться з нами після повернення - та де там, ні копійки не повернув. А зараз, коли він при грошах, не потрібні йому ні батько, ні мати", - скаржиться росіянка.

Жінка зазначила, що за двомісячні бої Фаніс всього отримав 227 тисяч рублів. По поверненню додому він майже всі гроші пропив.

"Всі рухи по його рахунку я знаю, бо він вказав номер мого телефону. Син пропив і розтринькав ці гроші за два тижні. Зараз у нього на рахунку залишилося трохи понад 700 рублів. Дітям дав від сили тисяч десять. А як нап'ється - не знає, що говорить. Настільки він мене образив, що мені вже без різниці, є він чи ні", - розповідає героїня.

За її словами, син вирішив поїхати воювати з Україною сам.

"Він працював на м'ясному комбінаті. Ну кому потрібен працівник, що випиває? Взяв і звільнився звідти, навіть належні йому гроші не забрав. В Україну вирішив їхати сам. Здається, спочатку його з військкомату на автобусі відвезли в Казань, а звідти – в Ростов-на-Дону. Решту я не знаю. Один його друг їздив до Сирії. Мій син теж хотів, але не вийшло. Може, його наслухався - я не знаю. У сусідньому селі поховали 32-річного хлопця, який воював в Україні. З нашого району туди поїхав ще й Едуард Комаров, теж знайомий. Він повернувся через кілька днів після повернення мого сина", – уточнює Заріфулліна.

У Фаніса є сім'я, але він з дружиною випиває, а дітей виховують батьки окупанта.

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