Найменша частка тих, хто підтримує ядерну війну, виявилася серед тих, хто ігнорує російське держТБ.

Майже 16% російських громадян підтримали використання ядерної зброї у війні проти України, показало опитування, проведене спільно Russian Field і RTVI.

Однозначно "неприпустимим" використання "ядерної кнопки" назвали 73,9% учасників дослідження, яке проводилося 16-19 червня. При цьому 5,2% заявили, що ядерний аргумент може бути використаний "при загрозі програшу у військовій операції". А вдвічі більше - 10,5% - повідомили, що ядерну зброю можна використовувати "в будь-якому випадку".

Ядерний удар частіше називають прийнятним чоловіки (20%) і люди у віці 30-44 років (18%), а максимальною частка прихильників ядерної війни виявилася серед кандидатів і докторів наук: "допустимим" використання ЯО назвали 27% респондентів з науковим ступенем. Найменша частка тих, хто підтримує ядерну війну, виявилася серед тих, хто ігнорує російське держсТБ - 11% з числа респонеднтів, які отримують інформацію в основному в "інтернет-ЗМІ".

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Загроза використання ядерної зброї проти України - деталі

В останні тижні світова спільнота стурбована ймовірністю ядерного удару РФ по Україні. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна".

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія не піде на ядерний удар по Україні. За його словами, при владі в РФ "не так багато ідіотів".

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України і найімовірніше, це станеться, коли ЗСУ зайдуть до Криму.

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