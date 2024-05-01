Заступник голови Ради безпеки Росії продемонстрував агресію на честь 1 травня.

Колишній президент Росії, чинний заступник глави Радбезу Дмитро Медведєв "убив" президента України Володимира Зеленського агітаційним плакатом.

Чиновник привітав росіян зі святом праці (1 травня), "згодувавши" населенню агресивну картинку зі стріляниною по Зеленському. Ось апогей графічного мистецтва РФ:

"Зі святом 1 травня!", - підписав картинку Медведєв. Відео дня

Як можна помітити, "плакатному Зеленському" прималювали на поясі знак свастики, а також кинджал. Ймовірно, росіян таким чином залякують грізним лідером України.

Пєсков заявив - Зеленський "специфічний" президент

Раніше характеристикою президента України Володимира Зеленського відзначився прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков. Він назвав його "специфічним" президентом "специфічного" режиму.

Також Пєсков обурився, що українці захищають свої території американською зброєю і звинуватив політичне керівництво України в "націоналістичних проявах". При цьому Пєсков заявив, що для Росії важливо продовжувати вести "СВО", тобто воювати проти України.

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