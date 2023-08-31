В України немає майбутнього, вказав заступник голови Ради Безпеки РФ.

Заступник голови глави Радбезу РФ Дмитра Медведєва схвилювали поточні показники населення України.

Він придумав для росіянам "задачку на віднімання" живих українців і заявив, що виходячи з його "арифметики", в України "немає майбутнього". Про це Медведєв висловився в Telegram.

"Судячи з нехитрої арифметики, у цієї "країни" було міфічне минуле, сумне сьогодення і немає майбутнього", - вказав він.

Так, Медведєв пригадав, що в 2001 році в Україні, згідно з переписом населення, було близько 48,5 млн осіб. Після вторгнення окупантів на Донбас, "шагренева шкіра населення" українців стала стискатися, похвалився колишній лідер РФ.

Далі він послався на дані "Українського інституту майбутнього", при цьому називаючи структуру "дурдомом". "На початку лютого 2022 року чисельність постійного населення України становила 37,6 млн осіб. Це підтверджують і цифри, наведені Кабінетом Міністрів України за даними електронного перепису 2019 року - тоді нарахували 37,289 млн", - вказав політик.

У цьому контексті Медведєв "розкрив" змову - ці дані не сходяться з його дійсністю. Він вказує, що після повномасштабного вторгнення близько 5,2 млн українців опинилися в Росії, тоді як до війни там "працювали" або "навчалися" 1,9 млн громадян України.

"Тобто в сумі у нас зараз живуть до 7,1 млн звідти. Оонівські клерки навмисне додатково не розгледіли 4,2 млн українців, які виїхали, для яких "Велика Росія" - історична Батьківщина", - заявив Медведєв.

Також прихильник Путіна поскаржився, що у своїй статистиці Київ не врахував дані "ДНР" і "ЛНР" про те, що після 24 лютого 2022 року там живе близько 5,1 млн осіб.

"Таким чином, до 2022 року в "Україні" залишилися вже згадані 37 млн з невеликим залишком, і половина лише на папері. У реальності, коли ми віднімаємо сьогоднішнє населення непідконтрольних Києву регіонів, емігрантів та ін., отримуємо зовсім сумні цифри. А саме - чисельність населення на підконтрольній Києву території становить 19,7 млн осіб. За межами країни - вже 17,9 млн. По суті половина від 37 млн у 2022 році і близько 40% від чисельності населення на початку XXI століття", - пояснив логіку своєї "арифметики" Медведєв.

Він резюмував, що в міру війни ця цифра перетворитися в код помилки "404".

"Код комп'ютерної помилки: люди втекли, країна не знайдена", - заявив Медведєв.

Медведєв заявив, що у нього "гармат" вистачить на всіх українців

Нагадаємо, раніше Медведєв спробував пригрозити українцям міццю військово-промислового комплексу РФ (ВПК). Він заявив, що вони працюють у три зміни, щоб окупантам було чим воювати в Україні і порадив "ворогові" не рахувати, скільки якої техніки є у Міноборони РФ. У цьому контексті Медведєв пообіцяв, що всі "паразити" в Україні "здохнуть".

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