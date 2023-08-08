Колишній президент Росії пригадав, як армія РФ "наводила" порядки в Південній Осетії.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв відзначився новою "істерикою" і пообіцяв росіянам "перемогу" в Україні, згадавши про третього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який знаходиться на межі смерті через критичну втрату ваги.

У своєму Telegram заступник голови Радбезу Росії назвав Саакашвілі "недоумком" і похвалився втручанням РФ в державні питання Грузії, відзначаючи, що 15 років тому, під час грузино-південноосетинського конфлікту, армія РФ також боролася з "націоналістами".

"Рівно 15 років тому Росія рішуче відповіла на підлу атаку на Цхінвал, дала жорстку відсіч агресору. За спиною недоумка Саакашвілі стояв колективний захід, який вже тоді прагнув розгойдати ситуацію в безпосередній близькості від кордонів Росії. Наші збройні сили за п'ять днів швидко і жорстко покарали спостерігачів націоналістів. Захистили від ворога наших людей, які жили в Абхазії та Південній Осетії. Дали новим державам можливість розвиватися за підтримки Росії", - заявив Медведєв.

Він вказав, що тоді США "не вистачило досвіду", щоб протистояти РФ і запевнив, що в майбутньому окупанти також подолають "натовську систему" і досягнуть усіх цілей так званої "СВО": "Як і в серпні 2008 року, наші вороги будуть розчавлені, а Росія доб'ється миру на своїх умовах. Перемога буде за нами!",- заявив політик.

Втрати окупантів в Україні подолали позначку у 250 тисяч

Нагадаємо, що армія РФ в Україні не перший день стикається зі значними втратами техніки і живої сили на фронті. Так, Сьогодні Генштаб повідомив про "зачистку" особового складу ворожої армії на рівні 560 окупантів.

Поріг у 250 тисяч ліквідованих окупантів ворог подолав ще 7 серпня. Станом на ранок 8 серпня в Україні "добривом" для наших земель стали 250 тисяч 800 російських солдатів.

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