Чиновник розійшовся через тему "дієздатності" російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився новою істерикою в мережі, спробувавши переконати свою аудиторію в дієздатності російського військово-промислового комплексу (ВПК). Раніше він придумав для України "нову" столицю.

Медведєв заявив, що ВПК РФ працюють у три зміни для того, щоб всі "паразити" в Україні "здохли". У цьому контексті він згадав, що в Україні даремно підраховують, скільки ще зброї є у Росії.

"Воно - країна-паразит і отримує корм "від тіла" своїх господарів, живе за рахунок них. Не буде поставок зброї, і все швидко закінчиться для бандерівського режиму. Паразити здохнуть", - висловився чиновник.

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Медведєв вказав, що Росія здатна забезпечити себе всіма необхідними видами зброї "сама" і вже накопичила більше "гармат", ніж потрібно окупантом на фронті.

"Ми ж себе забезпечуємо всіма видами озброєнь самі. Причому сьогодні вже в кількості, що перевищує поточні потреби Збройних сил. Саме так зараз діє наш ВПК. Його конвеєри працюють у три зміни. І він буде виробляти озброєнь стільки, скільки необхідно", - заявив колишній лідер РФ.

У РФ "біда" з пілотами і літаками

Нагадаємо, 18 серпня росЗМІ заявили про кадровий "голод" у сфері російської авіації - через війну в Україні на території Росії спостерігається гострий дефіцит висококваліфікованих пілотів. Перші проблеми з кадрами почалися ще у 2022 році, коли гіганти ринку Boeing і Airbus припинили співпрацю з РФ.

Також Росії не вистачає бойової авіації. Так, 27 серпня стало відомо, що авіафлот РФ міг скоротитися мінімум на 4 літаки Су-30. Джерело СБУ повідомило ЗМІ, що наша розвідка реалізувала спецоперацію по Курському аеропорту і запустила по літаках ворога 16 БПЛА.

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