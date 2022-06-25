Інцидент не встигли прибрати з камер, він потрапив у записи літургії.

Глава Російської православної церкви Володимир Гундяєв (псевдо - Кирило) впав під час літургії у церкві Новоросійська.

Очільник РПЦ рухався до виходу під співи парафіян "Господи, помилуй" з хрестом в руках, але послизнувся на плитці й не втримав рівновагу.

Прислужники не встигли подати руку московському патріарху - і той упав на зад разом з хрестом.

Інцидент не встигли прибрати з камер, він потрапив у записи літургії.

Як писав УНІАН, 16 червня Велика Британія внесла Кирила у санкційний список за підтримку російської агресії проти України.

Натомість доля активів Гундяєва у Євросоюзі іще під питанням. Московського патріарха так і не внесли у шостий пакет санкцій ЄС проти РФ.

За даними ЗМІ, глава РПЦ володіє десятками резиденцій у Росії, має елітний автопарк і яхти; на його рахунках зберігаються мільйони доларів.

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