Глава Російської православної церкви Володимир Гундяєв (псевдо - Кирило) впав під час літургії у церкві Новоросійська.
Очільник РПЦ рухався до виходу під співи парафіян "Господи, помилуй" з хрестом в руках, але послизнувся на плитці й не втримав рівновагу.
Прислужники не встигли подати руку московському патріарху - і той упав на зад разом з хрестом.
Інцидент не встигли прибрати з камер, він потрапив у записи літургії.
Як писав УНІАН, 16 червня Велика Британія внесла Кирила у санкційний список за підтримку російської агресії проти України.
Натомість доля активів Гундяєва у Євросоюзі іще під питанням. Московського патріарха так і не внесли у шостий пакет санкцій ЄС проти РФ.
За даними ЗМІ, глава РПЦ володіє десятками резиденцій у Росії, має елітний автопарк і яхти; на його рахунках зберігаються мільйони доларів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Водоспад, басейни та пивоварня: з'явилося розслідування про таємну "хатину" Путіна (фото)
- Російський публіцист здивував прогнозом майбутнього РФ та України після втрати Путіним влади
- Російська ракета випадково влупила по своїх (відео)