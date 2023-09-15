Експерти прогнозують, що незабаром в РФ можуть оголосити про нову хвилю мобілізації.

Мобілізовані росіяни братимуть участь у злочинній війні проти України до закінчення військових дій.

Про це заявив голова Комітету Державної Думи Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов у коментарі "Лента.ру". Цей генерал називав російський удар по Краматорську, в результаті якого загинули 12 і постраждали не менше 60 українців, "піснею".

"Вони повернуться додому після завершення "спеціальної військової операції". Ротація ніяка не передбачена. Їм належить відпустка за кожні шість місяців, вони зараз в ці відпустки і ходять", - сказав він.

Відео дня

Мобілізація і втрати Росії

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення РФ російська армія втратила вже 271 440 військових.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки оцінюють російські втрати у близько 120 тисяч убитими і 170-180 тисяч - пораненими.

У вересні минулого року Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Вже в листопаді він заявив, що вона нібито завершена, при цьому в Кремлі спростовували його слова.

На думку ряду експертів, вже цієї осені Путін може оголосити про нову хвилю масштабної мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: