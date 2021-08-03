Підписник 24-річної блогерки викликав поліцію, яка знайшла дівчину вже без свідомості.

24-річна мешканка Свіблово спробувала накласти на себе руки під час прямого ефіру в Instagram.

Про це повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости".

У прямому ефірі дівчина запивала таблетки алкоголем, слухала сумну музику і говорила про самогубство.

Один з глядачів вирішив викликати на її адресу поліцію. Коли правоохоронці прибули до блогерки, вона була без свідомості. Після цього на допомогу до дівчини виїхали лікарі "швидкої".

Після того, як блогерка прокинулася, вона виклала сторіс з текстом: "Всім до побачення, мене забрали в лікарню". Потім вона написала, що хоче назад додому.

Москвичку відправили в наркологічну лікарню №17, зараз вона відчуває себе нормально.

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Автор: Денис Прядко