Москвич намагався розв'язати проблему за допомогою спринцівки, проте не зміг.

Московського дизайнера доставили в лікарню з огірком в задньому проході.

Про це пише «Московський комсомолець».

Інцидент стався в понеділок, 5 липня, в районі Некрасівка на півдні міста.

35-річного потерпілого у квартирі виявив друг, з яким вони разом винаймають квартиру. З нез'ясованих причин чоловік помістив до кишківника невеликий овоч, який згодом провалився глибше і застряг.

Москвич намагався розв'язати проблему за допомогою спринцівки, проте не зміг. В результаті викликав швидку.

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"Я сміявся дуже довго, питав, навіщо він це зробив. Той приховав підґрунтя, сказавши лише, що йому не до сміху», - поділився друг дизайнера.

Медики надали потерпілому допомогу, витягнувши огірок щипцями, і того ж дня відпустили його додому.

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Автор: Іван Бойко