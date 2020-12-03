Сума завданих збитків поки невідома.

У Росії двоє невідомих в костюмах і масках біологічного захисту під виглядом борців з коронавірусом «обчистили» ломбард в Краснодарському краї.

Читайте такожРосійська сім'я знайшла скарб і побоялася залишити його собіЯк пише kazanfirst, злочинці зайшли в приміщення, виволокли з-за прилавка співробітницю, бризнули їй в обличчя сльозогінним газом і почали виносити вітрини з ювелірними виробами.

При цьому перед входом в ломбард розбійники встановили портативну колонку, з якої на повну потужність грав гімн Росії. Все, що відбувалося, зняла камера відеоспостереження.

На цей час офіційної інформації про подію немає, сума завданих збитків також невідома.

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Автор: УНІАН