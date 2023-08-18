Горять палети з діжками палива. Причини інциденту наразі невідомі.

У порту Новоросійська вирує потужна пожежа. Вогонь охопив велику площу, здіймається великий стовп густого чорного диму.

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі в Новоросійську. Там нібито горять дерев'яні палети на площі 1300 "квадратів".

"Дим видно із різних куточків міста. На місці працюють кілька десятків пожежників", - пише канал.

"База" додає, що горять палети, на яких стояли діжки з паливом. Причини займання наразі невідомі.

Останні новини з Новоросійська

Росіяни використовують Новоросійськ не тільки для промислової торгівлі морем, але й як військову базу для флоту. В ніч на 4 серпня надводний дрон атакував ВДК "Оленегорський горняк" у базі Новоросійська. Корабель отримав пробоїну у машинному відділенні і почав тонути. Катерами росіяни відбуксували його до берега і сподіваються відремонтувати.

За даними британської розвідки, пошкодження десантного корабля ВМФ Росії "Оленегорський горняк" стало значним ударом по російському Чорноморському флоту, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.

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