За офіційними даними, загорівся склад.

У ніч на п'ятницю, 11 серпня, в Одінцово Московської області виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.

Російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Московській області пише, що загорівся склад.

"В Одінцово Московської області на зеленій вулиці, б. 30а загорівся склад на площі 2 тис. кв метрів. Інформація про постраждалих не надходила", – сказано в повідомленні.

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При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею були чутні вибухи.

Інші інциденти в Росії

У ніч на 10 серпня пожежа спалахнула в Домодєдово Московської області. Перед загорянням там чули вибух. За офіційними даними, загорівся автосервіс.

Крім того, в підмосковному місті Сергієв Посад вдень прогримів потужний вибух на заводі. ЗМІ писали про загиблих і десятки поранених. Цей завод займався виробництвом оптики і, як виявилося, брав участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця під назвою "Посланник".

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