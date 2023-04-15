Жодній з дружин скандального олігарха не вдалося приборкати його розгульний спосіб життя.

Екс-зять Володимира Путіна, російський мільярдер Кирило Шамалов виявився затятим алкоголіком.

Як розповіло джерело з оточення Шамалова проекту "ВЧК-ОГПУ", колишній зять диктатора веде досить специфічний спосіб життя, а також дуже часто змінює дружин.

На момент розлучення з дочкою Путіна Катериною Тихоновою Шамалов уже був "запійним алкоголіком". Цей шлюб хоч якось його стримував, але після розлучення бізнесмен став завсідником у всіх хоч трохи відомих караоке Москви та області.

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"Він дуже любить співати, але коли загули стали закінчуватися непристойними епізодами, Кирило під тиском сім'ї та нової дружини "переїхав" пиячити додому. При цьому його возили і водили за ручку найкращими клініками, але Шамалов навідріз відмовлявся лікуватися, навіть крапельниці не давав ставити", - каже джерело.

За словами співрозмовника проекту, Кирило, як правило, п'є наодинці вдома. Віддає перевагу віскі.

"Коли немає жодних справ, а їх у нього майже ніколи немає, п'є з самого ранку. Шамалов може почати день, осушивши цілу пляшку натщесерце, а потім протягом дня підтримує рівновагу. Залежно від оточення алкоголю стає більше або менше в житті бізнесмена", - пише проект.

Джерело зазначило, що вірний помічник Шамалова Денис давним давно перестав дбати про здоров'я шефа. Водночас екс-дружина Жанна Шамалова безуспішно намагалася врятувати його від пияцтва. Неллі Давидова, до якої Кирило пішов від Жанни, навпаки, поринула з Шамаловим у тримісячний запій.

Щодо нинішньої пасії Кирила - доньки "завгоспу" ФСБ Анастасії Задоріної, то вона поки не в змозі боротися з пияцтвом, але вважає за краще не бачити його в такому стані. У жінки нещодавно народилася дитина, а у самого Шамалова під опікою однорічна дочка від Жанни, яку він викрав і сховав від дружини.

"Тим не менш, все це не заважає вести мільярдеру розгульний спосіб життя і напиватися на смерть, засинаючи під дверима будинку", - підсумував проект.

Екс-зять Путіна: що відомо про скандали Шамалова

Кирило Шамалов - екс-чоловік доньки Путіна Катерини Тихонової. За даними Reuters, пара одружилася у 2013 році, а вже у 2018 році Шамалов різко розлучився та одружився із жінкою на ім'я Жанна.

Вже у 2021 році олігарх подав позов про визнання шлюбу недійсним. Обурена жінка розповіла про свої стосунки в інтерв'ю Ксенії Собчак. Згодом стало відомо, що Шамалов вирішив засадити свою колишню дружину за ґрати через це інтерв'ю.

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