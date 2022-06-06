Представники країни-окупанта заявили, що рішення про закриття неба для літака російського міністра приймали не Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія.

Росіяни обурені скасованим візитом міністра закордонних справ Сергія Лаврова у Сербію через закриття повітряного простору для його літака кількома країнами Європи.

Цю новину прокоментували відразу кілька представників країни-окупанта.

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив у Telegram-каналі, що відмова Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії пропустити літак Лаврова в Сербію - це "натівський демарш".

"Йдеться про натівський демарш, і без США його не могло б бути. Прямим втручанням у двосторонні справи двох суверенних європейських країн, які не входять до альянсу – Росії та Сербії – НАТО намагається захопити і підпорядкувати собі частину Європи, що залишилася. Далі - глобалізація Альянсу на решту світу, де Китай - стратегічна мета номер два за Росією", - написав Косачов.

Одіозна речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Європу в егоїзмі та додала, що цим рішенням країни-учасниці ЄС та НАТО "закрили черговий канал зв'язку".

"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що, крім вас, немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось", - цитує Захарову пропагандистське РИА Новости.

Сам Лавров в ефірі одного з російських каналів назвав рішення про скасування свого польоту "немислимим".

"Надійшло багато питання щодо нашої реакції на безпрецедентні рішення, ухвалені деякими країнами НАТО. Сталося, звичайно, немислиме. Відбулося позбавлення суверенної держави права на зовнішню політику", - сказав Лавров.

Водночас у Кремлі заявили, що "дії недружніх країн створюють певний дискомфорт у діяльність російських дипломатів, але не здатні завадити їхній роботі".

"Подібні ворожі дії до наших представників високого рівня можуть завдати проблем", - заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, графік Лаврова може бути "зміщений на якийсь час", проте "істотно завадити відносинам РФ із дружніми країнами ці дії не зможуть".

Повз скандальну новину про скасований візит Лаврова не зміг пройти не менш скандальний очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін. Одіозний чиновник не став змінювати курс й знову почав погрожувати європейським країнам міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

"От чим гарний "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатимуть. Так само як і в інших шведів", - написав він у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що три балканські країни, Болгарія, Північна Македонія і Чорногорія, "закрили своє небо" для літака міністра закордонних справ країни-ізгоя РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.

Президент Сербії тепер змушений особисто займатися логістикою візиту глави МЗС РФ в країну.

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