Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вкотре спровокував сумніви щодо його психічного здоров'я. Цього разу, він несподівано влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків".
Публікація з'явилася в його Telegram-каналі.
Одіозний соратник російського диктатора зауважив, що часто отримує запитання, чому його публікації такі різкі.
"Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони недолюдки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - заявив Медведєв.
При цьому він не уточнив, кого збирається знищувати до кінця свого життя. Ймовірно, йдеться про українців, європейців та американців, про яких активно пише Медведєв у Telegram, зокрема й з погрозами ядерного удару.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На нафтобазі під Брянськом сталися вибухи: знайшли "український слід" (відео)
- У Путіна "накинулися" на США за нову багатомільярдну допомогу Україні
- "Старий маразматик": окупанти не в захваті від параду Путіна та його дивної промови (аудіо)