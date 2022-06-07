Медведєв влаштував істерику через "виродків та недолюдків" / REUTERS

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вкотре спровокував сумніви щодо його психічного здоров'я. Цього разу, він несподівано влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків".

Публікація з'явилася в його Telegram-каналі.

Одіозний соратник російського диктатора зауважив, що часто отримує запитання, чому його публікації такі різкі.

"Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони недолюдки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - заявив Медведєв. 

При цьому він не уточнив, кого збирається знищувати до кінця свого життя. Ймовірно, йдеться про українців, європейців та американців, про яких активно пише Медведєв у Telegram, зокрема й з погрозами ядерного удару.

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