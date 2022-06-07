Політик пообіцяв когось знищити, але жодних персон не називав.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вкотре спровокував сумніви щодо його психічного здоров'я. Цього разу, він несподівано влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків".

Публікація з'явилася в його Telegram-каналі.

Одіозний соратник російського диктатора зауважив, що часто отримує запитання, чому його публікації такі різкі.

"Відповідаю – я їх ненавиджу. Вони недолюдки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", - заявив Медведєв.

При цьому він не уточнив, кого збирається знищувати до кінця свого життя. Ймовірно, йдеться про українців, європейців та американців, про яких активно пише Медведєв у Telegram, зокрема й з погрозами ядерного удару.

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