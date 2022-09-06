Працюють ТЦ, музеї і театри, молодь лише шкодує про закриття окремих крамниць, які покинули Росію після 24 лютого.

Росіяни продовжують перейматися буденним життям попри те, що їхній уряд розв’язав криваву війну проти України і своїми діями сприяв зростанню інфляції на енергоносії у світі.

Про це йдеться у великому матеріалі The New York Times.

Днями на Красній площі у Москві відбулося масштабне свято за участю російських елітних десантних військ та військових з "дружніх" до Росії країн.

Відео дня

Одна з глядачок, що радісно вітала бойовий танець військових під час шоу, заявила журналістам, що її життя за цей проміжок часу (початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну) особливо не змінилось: "Насправді нічого не змінилося. Звісно, зросли ціни, але це можна й потерпіти".

У повсякденному житті Москви, схоже, мало що змінилося, констатують журналісти. У столичних мешканців є фінансові ресурси, щоби витримати значне зростання цін, на відміну від інших регіонів РФ.

Працюють ТЦ, музеї і театри, молодь лише шкодує про закриття окремих крамниць, які покинули Росію після 24 лютого.

Місто заполонили рекламні білборди з російськими військовими, побільшало масових заходів, у яких ті беруть участь.

Під час армійських ігор у Підмосков’ї на російські танки подивитися зібралися тисячі глядачів. 34-річний Ілля у коментарі The New York Times заявив, що "дуже хотів побачити" ці танки у реальному житті і привіз з собою двох дітей 4 і 11 років.

"Я думаю, що будь-яка війна погана. Я не кажу, що підтримую "спеціальну воєнну операцію", чи не підтримую. Проте я довіряю керівництву своєї країни, і якщо воно каже, що треба, – значить треба", - відповів росіянин.

Інші глядачі стверджували, що після того, як побачили на полігоні "Кинджали", якими Росія б’є по українських містах, вони "відчули себе сильнішими".

Наприклад, 55-річний росіянин Андрій сказав, що демонстрація зброї повернула його у ті дні, коли Радянський Союз був "сильною світовою державою, яку усі боялися": "Коли бачиш це – віриш, що у твоїй країні все добре, що все так і має бути. Ми виховані у радянських традиціях, і ми любимо свою Батьківщину. Це викликає у нас гордість".

Також журналісти помітили на полігоні малих дітей, яких саджали на танки з написами "Бий фашистів". Люди різних років стріляли з автоматів, однак кіоски, де можна було підписати контракт з ЗС РФ, були порожні.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська не полишають намірів захопити Донбас. Українські захисники успішно відбили атаки ворога у районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з РФ.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: