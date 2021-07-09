Після нещасного випадку росіянку госпіталізували в місцеву лікарню.

В одному зі спа-готелів Калінінграда 8-річна росіянка ледь не потонула в басейні - її волосся засмоктало у злив.

Про це повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії.

Інцидент стався вчора, 8 липня. За попередніми даними, волосся дівчинки засмоктало в злив басейну - на допомогу дитині прийшли інші відпочиваючі спа-центру, вони допомогли їй вибратися з води.

Пізніше росіянка була госпіталізована в місцеву лікарню.

Відзначається, що зараз слідчі управління Слідчого комітету по Калінінградській області з'ясовують докладні деталі події і проводять комплекс перевірочних заходів.

За результатами роботи буде дана правова оцінка діям персоналу спа-готелю, а також батькам, які залишили дитину без нагляду.

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Нагадаємо, моторошний інцидент стався 8 липня в аквапарку Happy Day в Дніпрі. 9-річному хлопчикові на голову впала інша дитина.

Тимофія госпіталізували в лікарню у відділення нейрохірургії. Рану на голові дитини зашили, зробили рентген і аналізи. У хлопчика діагностували струс мозку та забій ключиці.

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Автор: Денис Прядко