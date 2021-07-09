Постраждалого хлопчика госпіталізували до лікарні у відділення нейрохірургії.

Моторошний інцидент стався 8 липня в аквапарку Happy Day в Дніпрі. 9-річному хлопчикові на голову впала інша дитина.

Про це повідомила мама постраждалого Анастасія Кулакова в Facebook.

За словами жінки, дев'ятирічний Тимофій з'їжджав з водної гірки, коли інша дитина перелазила через огорожу і впала на голову хлопчика.

"Я не встигла навіть переодягнутися. Тимофій встиг 1 раз з'їхати з водної гірки. Все сталося на моїх очах", - зазначила мама постраждалого хлопчика.

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При цьому вона вказала, що Тимофія госпіталізували в лікарню у відділення нейрохірургії. Вона уточнила, що рану на голові дитини зашили, зробили рентген і аналізи. У хлопчика діагностували струс мозку та забій ключиці.

Також жінка повідомила, що інцидент стався біля поста інструктора, який заявив їй, що треба краще дивитися за дитину. Після інциденту вона забрала гроші, сплачені за квиток, але аквапарк не надав ніякої компенсації.

У свою чергу адміністрація Happy Day в Facebook повідомила, що інцидент стався через порушення правил використання гірок та басейну. При цьому зазначено, що потерпілому хлопчикові надали допомогу в медпункті і викликали швидку допомогу.

"На наш превеликий жаль, деякі ситуації без свідомого ставлення відвідувачів до правил безпеки запобігти неможливо, бо вони відбуваються в секунди. Так, 08 Липня 2021 року, сталася ситуація через недотримання дітьми правил техніки безпеки. Одна дитина, вирішила вийти з гірки в недозволеному місці, через що впала на іншу дитину, яка в той момент спускався з сусідньої гірки. Обом дітям відразу була надана перша медична допомога в медпункті аквапарку і викликана швидка допомога, яка, на жаль, їхала дуже довго (40 хвилин)", - зазначено в повідомленні.

При цьому адміністрація запевнила, що повернула гроші батькам дітей, а мамі Тимофія запропонували компенсацію, від якої вона відмовилася.

"За дітей до 14 років відповідальність несуть батьки (провожаті). У даній ситуації одна дитина з незрозумілих причин перелізла через розділовий паркан, через що друга дитина отримала травму", - підкреслили в Happy Day.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Тернополі дитячий анестезіолог, який випадково опинився в аквапарку, врятував від смерті 3-річну дівчинку. Після оперативно наданої медичної допомоги, дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

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Автор: Анастасія Горбачова