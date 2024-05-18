За словами місцевого жителя, людей це все одно не зупиняє.

У Грайвороні, що в Бєлгородській області РФ, заборонили масове скупчення людей через побоювання українських атак з повітря. На таке нововведення місцевої влади поскаржилися жителі регіону, відповідну розмову перехопила українська розвідка.

За словами росіянина, люди збираються у церквах, попри заборону місцевої влади.

"Зараз заборонено масове скупчення, людей, тільки у церкві буде у понеділок служба, панахида буде. Ось така ситуація. Не буде нічого. Я так зрозумів, бо я сам не чув, але про це казали парафіяни", - сказав житель Бєлгородської області.

Він додав, що ходив до іншої церкви, де йому сказали, що "не буде нічого, тільки в понеділок". Також чоловік зазначив, що нібито по місцевій церкві теж прилетіло, це сталося у селі Козинка, внаслідок чого вона згоріла, проте і це людей не зупиняє.

"Ну ось бачиш, народ-то все одно піде. Але влада заборонила масове скупчення, бо дрони можуть літати й створити неподобство", - підкреслив росіянин.

Водночас чоловік не уточнив, хто саме зруйнував церкву. Проте раніше самі росіяни заявляли, що храм РПЦ Іоанна Богослова у селі Козинка знищила саме армія РФ.

Атаки дронів на території РФ: останні новини

Як писав УНІАН, у Калузькій області дрон влучив у нафтопереробний "Первый завод", внаслідок виникла пожежа. У Міноборони РФ поскаржилися, що протягом ночі ЗСУ атакували російську територію БпЛА літакового типу. За даними відомства, п'ять дронів нібито було ліквідовано, зокрема, три в небі над Брянською областю і по одному - над Бєлгородською та Московською.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін поскаржився на українські дрони, які літають над російськими окупантами "як мухи".

"Ці дрони противника, як мухи, просто літають на головою. Всім це відомо", - зазначив президент РФ.

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