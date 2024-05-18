'Як мухи': Путін поскаржився на українські дрони (відео)

Він зазначив, що зграї українських дронів дошкуляють окупантам.

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився, що окупантам дошкуляють українські дрони.

Про це російський правитель заявив під час спілкування з пресою. За його словами, дрони над загарбниками на фронті літають, "як мухи".

"Ці дрони противника, як мухи, просто літають на головою. Всім це відомо", - сказав обурений Путін.

Дрони у війні в Україні

Як писало WP, у небі над лінією фронту в Україні патрулює стільки безпілотників, що українські та російські війська практично не можуть пересуватися, не ризикуючи бути поміченими та підірватися. Зазначається, що така активність перетворила "сіру зону" на "зону смерті".

У виданні переконані, що у поєднанні з широко розповсюдженими мінними полями та нестачею боєприпасів і солдатів ці фактори фактично унеможливлюють для України повернення частини території, як це було у 2022 році.

Україна застосовує у прифронтовій зоні на відстані 15-25 миль від лінії фронту нові безпілотники для того, щоб полювати за російськими системами ППО. Як пише Forbes, протягом перших двох років широкомасштабної війни Росії проти України українські сили не мали зброї, оптимізованої для ударів по цій зоні, натомість її мали російські сили - боєприпаси Lancet.

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