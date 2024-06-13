Інформації про постраждалих не надходило.

У російській столиці – Москві – вирує потужна пожежа. Горить на території конструкторського бюро "Сухого", де виготовляють літаки серії СУ, повідомляють місцеві телеграм-канали.

"На південному заході Москви горить конструкторське бюро ОКБ "Сухого". Весь дим здуває вітром на Боткінську лікарню", – йдеться у повідомленні.

Водночас телеграм-канал "Осторожно, Москва" пише, що горить покинута будівля на 1-му Боткінському проїзді в Москві. Площа пожежі уточнюється, відомостей про постраждалих не надходило.

"Раніше ЗМІ писали, що горить конструкторське бюро ОКБ "Сухого". У МНС нам спростували цю інформацію, сказавши, що будівля просто знаходиться поряд, але пожежі там нема", – сказано в дописі.

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