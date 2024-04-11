Жінка попросила у поліцейських наставити її сина на вірний шлях.

Мешканка Москви написала в поліцію заяву на власного сина через те, що він раптово почав вчити українську мову і читати Коран.

На додачу до цих огріхів він перейнявся влаштуванням дронів, снарядів і мін. До того ж пішов у качалку, пише Mash. У телеграм-каналі видання йдеться про те, що 24-річний нащадок жінки на ім'я Олена до цього нічим із перерахованого вище не цікавився.

"Рік тому поїхав на заробітки на Далекий Схід, повернувся через дев'ять місяців. Раптово пристрастився до пробіжок, заліза, а також літератури про озброєння - виключно українською мовою. Зубрить мову, на дозвіллі почитує Коран", - ідеться в повідомленні.

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Голос матері та здорового глузду хлопець ігнорує, тому його мати й вирішила здати того поліції та благає повернути сина на шлях істинний. Вона переконана - той, що є - невірний.

Інші новини РФ

Жителів РФ буквально лихоманить від усього, що може нагадувати або асоціюватися з Україною. Так 10 квітня стало відомо, що на мешканку Вологодської області донесли в поліцію через життєрадісне фото, на якому вона позує в жовтій куртці на тлі блакитного неба на узбережжі. Донощик вирішив, що це пропаганда української символіки.

Антоніна Смоліна необачно опублікувала кадр з відпочинку в соцмережах, не очікувавши такої "ненормальності" від своїх же. Вона розповіла, що 3 квітня до неї додому приходила поліція.

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