Чоловікові зроблять операцію.

Сьогодні в Росії святкується День захисника Вітчизни. На честь свята москвичка вирішила порадувати свого співмешканця святковим сексом.

Про це повідомляє "МК".

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Виявляється, що 38-річний чоловік познайомився зі своєю ровесницею на роботі. Незабаром вони стали разом жити. Мабуть в поривах пристрасті пара вирішила зайнятися жарким сексом. Тим більше і привід є, 23 лютого.

Але в процесі чоловік відчув різкий біль. Прямо на очах його пеніс почав синіти і опухати. Спочатку закохані намагалися прикладати до інтимного місця лід, але потім стало зрозуміло, що поодинці їм не впоратися.

В результаті чоловіка довелося госпіталізувати. Йому повинні зробити операцію, в ході якої буде зупинено внутрішню кровотечу, прибрана гематома і відновлена цілісність білкової оболонки, уретри і печеристих тіл. Відновлювальний період триватиме від тижня до місяця.

"Це був традиційний секс, яким ми займалися не вперше. Нічого незвичайного. А один незручний рух - і перелом. Дожили до майже сорока років і не знали що так буває. Привітала зі святом, називається", - сказала засмучена жінка.

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Автор: УНІАН