Влада Новосибірська вчергове осоромилася з новорічним катком на головній площі. Торік він мав вигляд чоловічого органу, цього року – те ж саме.
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Проектом макету у Facebook поділилася віце-мер міста Анна Терешкова.
Вона зауважила, що цього року святкування в місті пройдуть «нетипово».
Раніше на Терешкову вже скаржилися в поліцію за каток схожої форми у 2019 році. Тоді чиновниця, щоб віджартуватися на претензії тамтешніх мешканців про дивну подібність катка з пенісом, заявила: «Справжнє мистецтво має збуджувати».
Вочевидь, Новий рік 2021 Новосибірськ зустріне за схожою схемою, оскільки каток такий же провокативний: кути ще більше заокруглили, проте обриси, з яких посміювалася країна, нікуди не поділи.
Одна зі сторін катка виходить, згідно з планом, на міську ялину з великою червоною зіркою.
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