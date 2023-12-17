Виступаючи на засіданні Всесвітнього російського народного собору в листопаді, Путін заявив, що Росія зіткнулася з "найскладнішими демографічними викликами".

Член Комітету Державної Думи з оборони Андрій Гурульов заявив, що росіяни повинні прислухатися до слів президента Володимира Путіна про народження дітей, розглядаючи їх як завдання щодо поліпшення демографічних показників.

"Президент що сказав? Традиційні цінності - Батьківщина, багатодітні сім'ї. Завдання як будеш виконувати? Ти указ президента виконуєш? Завдання виконав, через дев'ять місяців доповів по результату", - зазначив Гурульов в ході програми.

Виступаючи на засіданні Всесвітнього російського народного собору в листопаді, Путін заявив, що Росія зіткнулася з "складними демографічними викликами", і щоб їх подолати, потрібно відроджувати традиції багатодітності в сім'ях. У багатьох народів Росії "зберігається традиція міцної, многопоколенной сім'ї, де виховуються четверо, п'ятеро і більше дітей", заявив президент.

Він нагадав, що кілька поколінь тому в російських сім'ях було по сім-вісім дітей: "Давайте ці чудові традиції зберігати і відроджувати. Багатодітність, велика сім'я повинні стати нормою, способом життя для всіх народів Росії".

Скандальні висловлювання Гурульова

Не підтримуюча президента Володимира Путіна частина російського населення повинна бути ізольована або знищена, заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1" депутат Держдуми Андрій Гурульов.

За ідеєю Гурульова, єдинороса і члена оборонного комітету нижньої палати, "знищенню" можуть підлягати близько 20% російських громадян. Це приблизно 29 мільйонів чоловік, згідно Росстату, який оцінює чисельність населення країни в 146,4 млн чоловік.

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