Тварина майже цілий день провела за закритим вікном без води, їжі та можливості як-небудь нормально рухатися.

У російському Красноярську жінка виставила свого кота на карниз 14 поверху за закрите вікно. Таким чином господиня хотіла покарати тварину.

За словами очевидиці, 2 листопада кіт довго сидів зовні за закритим вікном на 14 поверсі на вулиці Караульній, повідомляє "ТРК Красноярськ".

"Кіт нявкав і шкрібся, як міг, але ніхто не відкривав. Як він тримався весь цей час в таку вітряну погоду, це диво. О 16:30 приїхали добровольці і знайшли потрібну квартиру, кіт досі сидів там", - розповіла очевидиця.

З'ясувалося, що власницею кота була вагітна дівчина. Вона пояснила свій вчинок тим, що це було покарання, адже тварина її подряпала.

Один з волонтерів, які приїхали, впустив кота у квартиру. Тварина була дуже перелякана і шокована, але хазяйка знову зачинила його - цього разу на балконі. Жінка також зателефонувала чоловікові, проте той сказав, що кіт їм взагалі не потрібен, та запропонував охочим купити вихованця.

Потім чоловік приїхав додому і почав виганяти волонтерів, погрожував викликати поліцію.

"Кіт провів майже весь день на закритому вікні "покараний" без можливості лягти, сходити в туалет і взагалі хоч якось поворухнутися нормально. Як його "карали" до цього і що з ним буде далі, невідомо", - додала очевидиця.

У поліції журналістам сказали, що поки що не отримували жодних заяв щодо інциденту.

Раніше директора московської школи звинуватили в замуровуванні котів у підвалі навчального закладу. Крім того, адміністрація школи викликала спеціальну службу, щоб "отруїти підвал".

А в містечку Бологе Тверської області слідчі залучили кота як свідка у кримінальній справі.

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Автор: Катерина Комолова