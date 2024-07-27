За словами фанаток Путіна, Америку "врятує монархія".

Літні фанатки диктатора Володимира Путіна із так званих "Загонів Путіна" звернулися до США із "дружньою порадою".

У новому відео бабусі Путіна заявили, що Америку "врятує тільки монархія".

"Ми порадились між собою, поговорили і вирішили дати пораду американцям. Америка, вас врятує тільки монархія. Обирайте собі царя, скидуйте президентів і починайте будувати нове життя. Ну, не дозріли ви до справжньої демократії, заплутали увесь світ своїми доларами. Що ви лишень коїте? Це нестерпно, нестерпно", - заявили фанатки Путіна.

Літні росіянки також додали, що "підлі капіталісти піратствують по усьому світу", прикриваючись американською інфраструктурою.

"Ми, росіяни, живемо при демократії. Американці не можуть. Американці, те, що у вас відувається зараз - ганьба на увесь світ. Тільки монархія врятує Америку", - заявили фанатки Путіна.

Хто такі "Загони Путіна"

За даними "Вікіпедії", офіційно не зареєстрований громадський рух "Отряды Путина" ("Загони Путіна" - УНІАН) створив краснодарский бізнесмен Марат Дінаєв для інформаційних провокацій в мережі інтернет. Основними учасниками руху є краснодарські пенсіонерки, які за гроші та за продуктові набори від Дінаєва знімаються в його відеороликах, зумисне наповнених абсурдом.

Формально своєю метою "Отряды Путина" проголошують підтримку російського диктатора і боротьбу з його внутрішніми та зовнішніми ворогами. Однако насправді знедолених краснодарських пенсіонерок, яким створили гучну репутацію в інтернеті, Дінаєв використовує для участі в провокаційних акціях для захисту власних бізнесових і політичних інтересів в Краснодарі.

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