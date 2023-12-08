Бабусі та дідусі радісно викрикувала "Ура" з нагоди висування Путіна на вибори президента.

Крінж-новини в Росії тривають. Так звані "загони Путіна" влаштували свято з нагоди висування диктатора на президентські вибори у 2024 році.

У Телеграм-каналі учасники "загонів" російського диктатора показали, як святкували новину про висування Путіна.

"Ура! Путін йде у президенти", - підписали відео літні прихильники жорстокого диктатора.

Спеціально для цієї події "загони" купили шампанське, яке радісно відкоркували під крики "Ура" та "За Путіна". Частина бабусь вдягнула брендовані футболки з портретом диктатора.

"Наша організація дуже рада, що ми залишаємося у вашій команді, разом з вами", - заявила одна з літніх прихильниць Путіна.

Путін йде у президенти

Нинішній президент РФ Володимир Путін висуватиме свою кандидатуру на пост президента. Про це він сказав в Кремлі на торжестві з нагоди дня героїв вітчизни. На урочистостях батько ліквідованого в Україні командира окремого розвідувального батальйону "Спарта" запитав Путіна, чи буде той балотуватися в президенти.

"Так, буду", - відповів Путін.

Перед цим президентський спікер Дмитро Пєсков, заявив, що Путін "спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя".

Нагадаємо, ці вибори стануть п'ятими для Путіна.

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