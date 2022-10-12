Мародер привіз камеру і встановив її у себе вдома, але навіть не підозрює, що її реальні власники тепер все бачать.

Окупанти знову попалися на мародерстві, але цього разу зробили це максимально епічно. У Лимані вони вкрали все, аж до камер відеоспостереження. Тепер ці камери транслюють "шоу" з Бурятії, але окупант-мародер про це не підозрює.

Про це розповів блогер Ян Гордієнко.

Так, друзі блогера, чий будинок знаходиться в Лимані, який не так давно ЗСУ звільнили від рашистів, поділилися з ним кумедною історією. Рашисти повністю "обнесли" їхнє житло, а вчора камери відеоспостереження з їхнього будинку з'явилися в онлайні. Виявилося, що їх включили в Бурятії.

Відео дня

Тепер власники камери можуть спостерігати за "шоу", в якому задіяна сім'я окупанта. Мародер, судячи з усього, додумався вкрасти і привезти майно українців додому, але от налаштувати камери не зміг. Як зазначив Гордієнко, на "шоу" можуть бути ще й "спецефекти". Власники камери можуть включати на ній звук.

Мародерство і армія РФ: як військові країни-агресора ганьбляться в Україні

Російські військові крадуть з будинків українців все, аж до унітазів і сковорідок. Жителі звільненої від рашистів Балаклії розповіли про пережиту окупацію і зазначили, що коли росіяни прийшли, то вони вкрали всю їжу з магазинів і будинків.

Також окупанти хвалилися життям у захоплених населених пунктах України. Рашист розповідав, що йому "прикольно ганяти і стріляти по курях". У Бердянську вони зламували порожні квартири і гаражі, а в окупованому Мелітополі "кадирівці" захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни вкрали з відділення пошти на Харківщині. Виявилося, рашисти залишили військову техніку і забрали з собою унітаз.

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