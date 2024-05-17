Громадяни країни-агресора схвалили б рішення Путіна припинити війну за умови, що окупована земля залишиться загарбниками.

Війну, яку Російська Федерація веде проти України, підтримує більшість росіян.

Про це повідомляє Левада-Центр, який у квітні провів всеросійське опитування, повторивши експеримент піврічної давності. За допомогою генератора випадкових чисел респонденти були поділені на дві рівні групи, кожній з яких ставили запитання в одному з двох формулювань.

Експеримент показав, що більшість опитаних (71%) підтримали б рішення Володимира Путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити війну (у жовтні 2023 року - 70%). Однак, якби Путін вирішив припинити конфлікт за умови повернення окупованих територій, то в цьому разі його рішення підтримали б менше третини росіян (30%, у жовтні 2023 року - 34%).

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За півтора року практично не змінилися уявлення росіян про те, наскільки поширені їхні власні погляди на "спецоперацію" серед населення загалом. Так, більше половини опитаних (57%, у серпні 2022 року - 54%) вважають, що більшість дотримується тих самих поглядів на війну, що й вони. Чверть респондентів вважають, що їхні погляди поділяє половина росіян, і тільки 5% впевнені, що більшість інших жителів РФ дотримуються протилежних поглядів.

"Привертає до себе увагу наступна невідповідність у поглядах - хоча ідею продовження військових дії підтримує менша частина росіян, три чверті з них вважають, що більшість населення дотримується тієї ж думки (що не відповідає результатам опитування). Серед респондентів, які не підтримують дії ЗС РФ, до третини (35%) також вважають, що більшість населення країни думає так само (що не відповідає отриманим результатам)", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що загальноросійське опитування Левада-центру проведено 18-24 квітня 2024 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1603 особи віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Війна в Україні: опитування росіян

Нагадаємо, на початку року Національний центр дослідження громадської думки Чиказького університету опублікував дані опитування, проведеного ще в листопаді.

Згідно з їхніми даними, більшість громадян РФ підтримують і війну, і режим Путіна - 67% схвалюють його зовнішню політику і 58% - внутрішню.

Тоді 63% учасників опитування підтримали війну в Україні та 64% респондентів розглядали її як "цивілізаційну боротьбу між Росією і Заходом".

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