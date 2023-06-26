Путін спробує найманців "Вагнера" інтегрувати до регулярної армії, пишуть ЗМІ.

Російські спецслужби, намагаючись придушити заколот Євгена Пригожина, шантажували командирів ПВК "Вагнер", зокрема надходили погрози їхнім родинам.

Як повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела у британських спецслужбах, Пригожин припинив похід на Москву через погрози родинам його підлеглих.

Згідно з інформацією ЗМІ, кількість "бунтарів" сягала 8000 осіб, а не 25 000, як писали інші медіа. Залишається незрозумілим, про що домовилися Пригожин та Кремль. Яка доля міністра оборони Сергія Шойгу - також питання, на яке з'явиться відповідь у найближчі дні або тижні.

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Співрозмовники видання наголосили, що вплив заколоту "вагнерівців" на фронт українсько-російської війни ще буде відчутний, його побачать всі незабаром.

Заколот Євгена Пригожина - що відомо

24 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зі своїми військами пішов на Москву. Причиною такого радикального рішення стала нібито спроба з боку Міністра оборони РФ Сергія Шойгу знищити підрозділи найманців.

Вже ввечері цього ж дня Пригожин раптово зупинив своїх бойовиків, провівши переговори з Олександром Лукашенком. При цьому прес-секретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що досягнута домовленість, і кримінальну справу проти ватажка "вагнерівців" припинять. Крім того, найманці повинні повернутися в польові табори, а Пригожин поїде до Білорусі.

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