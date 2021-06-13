На Сахаліні п'яний росіянин без прав шість годин простояв у річці, щоб даішники його не оштрафували.
Про це повідомляє ІА DEITA.RU.
Як повідомляється, 25-річного водія Toyota Vista співробітники ДІБДР зупинили для перевірки. З'ясувалося, що хлопець не тільки керував машиною в стані алкогольного сп'яніння, але і взагалі не мав водійського посвідчення.
"Поки йшло оформлення протоколу, водій відпросився на хвилинку "в кущики". Але, як справжній лось, помчав через кущі до річки. Там заліз під міст і простояв близько 6 годин", - йдеться в повідомленні.
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Порушник зайшов у річку приблизно о 19:00, а вийшов звідти лише близько першої години ночі. Весь цей час поруч чергували два екіпажі ДПС.
Однак кара все ж наздогнала росіянина: на порушника склали протокол.
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