Гроші виділять з місцевого бюджету.

У центрі Москви збираються встановити пам'ятник Йосипу Кобзону. Вартість роботи складе 52 мільйони рублів.

Читайте такожВ окупованому Донецьку відкрили погруддя Кобзону (фото)Про це в соцмережах повідомили жителі Тверського району з посиланням на лист уряду столиці.

У листі московського уряду повідомляється, що попереднє місце установки пам'ятника визначили за участю вдови та родичів Кобзона. Гроші на встановлення та благоустрій території виділять з міського бюджету.

Що відомо про Кобзона

Кобзон помер 30 Серпня 2018 року після тривалої хвороби. Йому було 80 років.

Кобзон народився 11 вересня 1937 року в Бахмутському районі Донецької області. Він був одним з найвідоміших радянських співаків, народним артистом СРСР (1987 рік), лауреатом Державної премії СРСР (1984 рік), нагороджений численними радянськими та російськими нагородами. Крім естрадної діяльності Кобзон з 1984 року викладав у Державному музично-педагогічному інституті імені Гнесіних.

У 1990 році Кобзон став депутатом Верховної Ради СРСР. З 1997 року був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури.

Україна позбавила Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Також Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янська Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Також Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС і США.

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Автор: Катерина Шварц