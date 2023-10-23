Пропагандистка заявила, що все у вантажівках "ховали західні БМП".

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва видала божевільну "версію" кривавого удару РФ по терміналу Нової пошти у Харкові.

Під час однієї з пропагандистських програм Скабєєва заявила, що окупанти вдарили по терміналу Нової пошти, оскільки там нібито переховували західну техніку. Вона називає цивільний об'єкт "парком західної зброї".

"На цих кадрах те, що було знищено. Погляньте уважно: у вантажівках сховано не листи, сховано іноземні БМП. На фурах характерний логотип Нової пошти. Тобто, зараз ЗСУ замість зернових терміналів використовують поштові центри", - заявила опальна пропагандистка, демонструючи кадри удару по терміналу.

Удар росіян по терміналу Нової пошти в Харкові

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня близько 22:15 військові РФ ракетою С-300 поцілили у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована. Сталася пожежа. Загинули 6 людей, ще 17 осіб отримали поранення. Пошкоджені 7 вантажних автомобілів підприємства та 2 напівпричепи. Удар завдали з території Бєлгородської області РФ.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що всі постраждалі є цивільними. За його словами, щонайменше дві ракети С-300 вдарили по будівлі.

Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов заявив, що цей логістичний термінал уже вдруге був під ударом росіян - перший був минулого року. Іванов підкреслив, що це повністю цивільний термінал "Нової пошти", який не має жодного відношення до якихось військових дій чи операцій.

Поліція ідентифікувала всіх загиблих внаслідок удару російських окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість Росії за удар по терміналу "Нової пошти" у Харківській області та кожен прояв її терору.

Вас также могут заинтересовать новости: