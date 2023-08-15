Пропагандистка переконана, що ЗСУ завдаватимуть ударів по Кримському мосту.

На російському телебаченні визнали, що окупований Крим - частина України. Таку заяву зробила російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу "Росія 1".

Під час обговорення можливих поставок Україні німецьких ракет Taurus один з "експертів" сказав, що їх дальність може досягати 750 кілометрів. "Плюс можливість розширення потенціалу паливних баків - це ще 15%. Разом ми отримуємо 900 км", - додав він.

"Очевидно, що вони не збираються бити по території Російської Федерації. Це справді справжнісінька Третя світова ядерна війна. Тобто бити вони, швидше за все, будуть по Криму. Судячи з кадрів, які ми все частіше отримуємо, бити вони будуть по Кримському мосту", - відповіла Скабєєва.

Удари по Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, перша атака на Керченський міст сталася 8 жовтня. Вибухом було обрушено близько 250 метрів шосейного полотна, згоріло сім цистерн вантажного потягу.

17 липня біля мосту знову повідомили про вибухи. Окупаційна влада заявила про пошкодження двох прольотів мосту.

12 серпня в мережі з'явилися знімки роботи ППО в окупованому Криму, сам міст огорнула "димова завіса". Загарбники звинуватили Україну у пусках ракет С-200.

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