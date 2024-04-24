Ще одного священика "зробили" читцем за антивоєнні висловлювання.

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило заборонив проводити служби та понизив у чині двох священників. Один із них відспівував опозиційного політика Олексія Навального, другий відзначився антивоєнними висловлюваннями. Про це повідомляє "Сирена" з посиланням на указ Кирила, що потрапив до неї.

"Священику московського храму Покрови Пресвятої Богородиці на Лищиковій горі ієрею Димитрію Сафронову з 15 квітня "заборонено у священнослужінні строком на три роки без права викладання благословення, носіння ряси і священицького хреста". Його понижено в сані до псаломщика", - ідеться в публікації.

За даними ресурсу, Сафронов здійснив панахиду за Навальним на 40-й день після смерті, також священик був на похороні разом із сім'єю політика і проводив панахиди на могилі.

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"Причини заборони в документі не вказані (але ми розуміємо)", - зазначає "Сирена".

За даними проєкту SOTA, РПЦ заборонила проводити служби не одному, а двом священикам. Крім Сафронова, "під ніж" Кремля пішов священик із підмосковного Дмитрова Олександр Востродимов.

"Заборона в служінні, що накладалася до Великодня на священика з підмосковного Дмитрова Олександра Востродимова, продовжена до 3 місяців. Священика на цей час понижено до читця. У провину йому поставили якесь самовільне розпорядження церковним майном і поєднання священного сану з якоюсь держслужбою", - сказано в публікації.

Зазначається, що раніше про подібні дії Востродимова нічого відомо не було, гонінням він піддавався за антивоєнні висловлювання.

Російська православна церква: останні новини

Як повідомляв УНІАН, патріарх РПЦ Кирило відзначився заявами про "благополучний час", у який живуть росіяни. Під час проповіді він заявив, що Росія - одна з п'яти "реально вільних країн світу". Патріарх наказав парафіянам дякувати за цю свободу Богові та молитися за диктатора Володимира Путіна - "православну людину", яка, на думку Кирила, усвідомлює величезну відповідальність, покладену на нього "зверху за батьківщину". Патріарх також закликав молитися за окупантів, які вбивають українців.

Також ми розповідали, що РПЦ створила для росіян нову ідеологію. У ній йдеться про те, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

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