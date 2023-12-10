Він зазначив, що на Путіна "зверху поклали величезну відповідальність".

Скандальний патріарх РЦП Кирило відзначився новими заявами про "благополучний час", у який живуть росіяни.

Під час проповіді, фрагмент якої з'явився у мережі, Кирило видав, що Росія - одна з п'яти "реально вільних країн світу".

"Треба дякувати Богу, що ми живемо в реально вільній країні. Таких країн всього п'ять я нарахував, можливо трохи більше. Ми живемо в реально вільній країні. Ми маємо дякувати Богу за все це, молитися за батьківщину нашу, за головнокомандувача нашого Володимира Володимировича Путіна - православного чоловіка, який чітко усвідомлює величезну відповідальність, покладену на нього зверху за батьківщину нашу", - заявив патріарх.

Він також заявив, що росіяни мають молитися за окупантів, які прийшли вбивати українців на їхній землі. За версією Кирила, окупанти борються, щоб "в Росії не було міжусобиць".

РПЦ підтримує війну

Як повідомляв УНІАН, керівник Російської Православної церкви Патріарх Кирило заявив, що російська армія воює в Україні "за майбутнє" Росії. Він закликав росіян об'єднатися і відкласти внутрішні розбіжності, щоб у них була сила, якої будуть боятися ті, хто "мріє про розорення російської землі". Кирило обіцяв росіянам відпущення гріхів за "принесення себе в жертву" на війні в Україні.

Проти Кирила ввели санкції Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, Україна, Австралія і Нова Зеландія. Також йому заборонено в'їзд до Литви.

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