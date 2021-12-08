У Москві 84-річну пенсіонерку підозрюють у побитті її 91-річного чоловіка: той помер у лікарні від отриманих травм.
Кадри сімейної сварки опублікував Telegram-канал "МК: срочные новости".
"84-річна розгнівана господиня вчить розуму 91-річного чоловіка. На старості років бабуся вирішила, що чоловік їй зраджує. Або раніше зраджував? "Я знаю, що ти водиш додому повій", - це, мабуть, найм'якше звинувачення", - йдеться в підписі до відео.
За даними Telegram-каналу, чоловіка госпіталізували, після чого від отриманих травм він помер у лікарні.
Обережно! Відео містить кадри жорстокості
Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії хворій на рак пенсіонерці довелося оперувати саму себе.
В Одесі пенсіонерка випала з трамвая, й іншому пасажиру довелося зупиняти транспорт своїм тілом.
А літня туристка з Росії влаштувала собі пригоду на Кіпрі: застрягла в саркофазі святого Лазаря.
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