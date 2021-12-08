За попередньою інформацією, чоловіка госпіталізували, після чого він помер у лікарні.

У Москві 84-річну пенсіонерку підозрюють у побитті її 91-річного чоловіка: той помер у лікарні від отриманих травм.

Кадри сімейної сварки опублікував Telegram-канал "МК: срочные новости".

"84-річна розгнівана господиня вчить розуму 91-річного чоловіка. На старості років бабуся вирішила, що чоловік їй зраджує. Або раніше зраджував? "Я знаю, що ти водиш додому повій", - це, мабуть, найм'якше звинувачення", - йдеться в підписі до відео.

За даними Telegram-каналу, чоловіка госпіталізували, після чого від отриманих травм він помер у лікарні.

Обережно! Відео містить кадри жорстокості

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії хворій на рак пенсіонерці довелося оперувати саму себе.

В Одесі пенсіонерка випала з трамвая, й іншому пасажиру довелося зупиняти транспорт своїм тілом.

А літня туристка з Росії влаштувала собі пригоду на Кіпрі: застрягла в саркофазі святого Лазаря.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова