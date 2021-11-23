Перед операцією вона залишила родині прощальну записку.

У російській Ленінградській області хвора на рак пенсіонерка не в змозі терпіти біль сама собі зробила вдома операцію.

Цю історію на своїй сторінці у Facebook розповіла голова благодійного медичного закладу "Хоспіс вдома" Катерина Овсяннікова зі слів працівниці швидкої допомоги міста Виборга.

Літня жінка, яка пережила війну і блокаду, захворіла на онкологію і страждала від її ускладнення - асциту, тобто скупчення вільної рідини в черевній порожнині.

"При цьому ускладненні дуже страждає якість життя. Неможливо ходити, лежати і навіть важко дихати. Вона не змогла отримати своєчасну допомогу з класичної причини - ковіда ж не існує, це казки. І бабуся сама собі проводить хірургічне втручання - лапароцентез, з метою полегшити стан. Тобто робить надрізи тонким ножем на передній черевній стінці з метою виведення рідини", - йдеться в пості.

Пенсіонерка не була впевнена в результаті операції, тому залишила родині прощальну записку.

"...якщо можете, вибачте мене за мій такий вчинок, але я зі своїми такими хворобами жити і терпіти більше не можу. Мені дуже боляче і важко. ... Цілую все вас. Ваша бабуня", - написала жінка на зошитовому листочку.

Однак пенсіонерку зрештою вдалося врятувати.

Читайте такожРосійська пенсіонерка застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі (відео)За словами працівниці "швидкої", провести операцію з виведення рідини в лікарні було неможливо через COVID-19, проте "проблеми з полегшенням тяжких симптомів наприкінці життя - вічна проблема Петербурга і Ленінградської області".

"Надомна спеціалізована паліативна допомога відсутня від слова зовсім. У Петербурзі достатня кількість виїзних служб, але вони роблять 1-2 виїзди, не виписують рецепти та найчастіше не можуть забезпечити постійні перев'язки та інші медичні маніпуляції, які так потрібні в кінці життя. У Ленінградській області служб недостатньо, плюс обслуговувані відстані дуже великі, тому більшу частину часу лікарі витрачають на дорогу", - йдеться в пості.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Сумщині госпіталізували чоловіка, який через гангрену сам собі відрізав ногу. А в США, тікаючи від поліції, чоловік відрізав і викинув у вікно свій статевий орган.

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Автор: Катерина Комолова