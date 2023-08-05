Діти "навчаються" пересуватися по вуха в багнюці і не боятися наставленої на них зброї.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну у Сочі колишній спецназівець організував "уроки мужності" для дітей у віці від 6 років.

Як повідомляють РосЗМІ, діти "навчаються" пересуватися по вуха в багнюці та не боятися наставленої на них зброї. Головною метою таких заходів в РФ називають "збереження пам'яті та історії Батьківщини для підростаючого покоління".

"Адже якщо цим займемося не ми, то знайдеться хтось інший, і, не факт, що наш друг", - каже військовий, який навіщось "навчає" дітей плавати у багнюці.

Відео дня

Російське "виховання"

У листопаді 2022 року в російські школи повернули військову підготовку часів СРСР. Міноборони РФ тоді заявило, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин протягом усього навчального року.

13 липня 2023 року в ЗМІ повідомлялося про те, що Путін готує Росію до багаторічної війни і почав мілітаризацію дітей. Російських дітей і підлітків виховують у переконанні, що смерть на війні – це почесно.

У школах Росії з'явився новий підручник з історії. Історію за новим підручником російським старшокласникам викладатимуть вже з вересня. У ньому окупацію Криму пояснюють необхідністю врятувати світ на півострові, а повномасштабне вторгнення в Україну – запобіганням "кінця цивілізації".

Зазначається, що загалом у розділі про війну в Україні - 17 параграфів. Серед них - "тиск на Росію з боку США", "повернення Криму", "спеціальна військова операція", "Україна - неонацистська Держава" та інші. "Ввічливі люди, як прозвали місцеві жителі російських військових, забезпечили порядок та безпеку", - йдеться в підручнику.

Вас також можуть зацікавити новини: